Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном, 41-м пленарном заседании, которое созывается 1 июня, рассмотрит закон «О конфликте интересов». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Законодательная палата приняла этот закон 25 октября 2022 года. Глава Агентства по противодействию Акмал Бурханов заявлял, что его структура выявляет тысячи случаев конфликтов интересов на государственной службе, но из-за отсутствия правовых основ устранять такие ситуации проблематично. «Газета.uz» подробно рассказывала о проекте закона.

В июне 2020 года указом президента Антикоррупционному агентству совместно с другими государственными органами также поручалось в трёхмесячный срок разработать проект закона «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих». Эта система должна была заработать с 1 января 2022 года. В августе прошлого года Акмал Бурханов сообщал, что проект закона и система декларирования доходов уже готовы. Он уточнял, что проект закона дорабатывается с учётом рекомендаций международных организаций.





Среди других законов, которые рассмотрит Сенат, — поправки в законодательство, направленные на сокращение неформальной занятости, улучшение инвестиционной и деловой среды в Каракалпакстане, совершенствование законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка, а также в Кодекс об административной ответственности.

Дополнительно будут рассмотрены поправки в закон «О государственной пошлине» в связи с оптимизацией её размеров за осуществление некоторых видов деятельности в сфере телекоммуникаций и изменение в статью 483 Налогового кодекса — «Временные налоговые льготы».

Наряду с этим сенаторы заслушают отчёт Центрального банка о деятельности в 2022 году.