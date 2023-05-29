Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть три пункта пропуска на границе. Об этом сообщает издание Kaktus.Media.

В соцсетях кыргызстанского сегмента появилось видео, на котором узбекская сторона сносит стену на границе Узбекистана и Кыргызстана. Как выяснилось, ролик был снят на границе Джалал-Абадской области Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана.

В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что узбекская сторона сносит стену у пункта пропуска «Бек-Абад — Ханабад», который был законсервирован в 2010 году Узбекистаном в одностороннем порядке. Тогда также были закрыты пункты пропуска «Кара-Суу» («Карасу») и «Кара-Багыш» в Ошской области.

Все эти пункты будут в скором времени открыты. Кыргызская сторона полностью готова возобновить пропуск граждан по этим пунктам, говорится в сообщении.

В марте 2010 года сообщалось, что Узбекистан в одностороннем порядке закрыл крупный пропускной пункт «Карасу-Автодорожный», соединяющий Араванский район Ошской области и Мархаматский район Андижанской области. Жители Кыргызстана, проживающие неподалёку от границы, рассказали, что через КПП теперь не пропускают не только автомашины, но и пешеходов. Желающим попасть в Кыргызстан из Узбекистана на автомобиле приходилось пользоваться пунктом «Дустлик-Автодорожный», который находится в 25 км от КПП «Карасу».

В апреле прошлого года министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2022 году планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пункта на границах.

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшан Сабиров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос открытия дополнительного КПП в приграничной зоне в Джалал-Абадской области (на границе с Ханабадом). Цель — разгрузка транзита транспортных грузовых потоков.