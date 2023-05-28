Генеральная прокуратура Узбекистана и Агентство культурного наследия выявили серьёзное повреждение исторических памятников в Ромитанском районе Бухарской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате незаконных работ по раскопку и сносу памятнику археологического наследия эпохи средневековья «Тёпа 9» нанесён ущерб на 269,6 млрд сумов, «Калаи Муллабектепа» — 19,7 млрд сумов, «Амиртепа» — 1,1 млрд сумов, «Хужа Хаккитепа» — 832 млн сумов, «Тёпа 5» — на 202 млн сумов. Общий ущерб оценивается в 291,4 млрд сумов.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

В августе сообщалось, что должностные лица Янгикурганского района Наманганской области незаконно выделили территорию архитектурного памятника «Гаистонтепа» под строительство жилья. За два года объект культурного наследия был полностью уничтожен, ущерб оценён в 80 млрд сумов.

Спустя несколько дней стало известно об уничтожении памятника «Урдатепа» в этом же районе, на его месте двое граждан построили дома. Ущерб историческому объекту оценён в 72 млрд сумов.