В Янгикурганском районе Наманганской области уничтожен археологический памятник «Гаистонтепа». Об этом сообщили пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана и Агентства культурного наследия.

По данным ведомств, должностные лица Янгикурганского района незаконно выделили территорию объекта материального культурного наследия под строительство жилья.

Кроме того, начальники районного кадастрового и строительного отдела с нарушением требований законодательства передали документы объекта в комиссию по рассмотрению выдачи земельных участков. В итоге территория была незаконно выделена гражданам для строительства домов.

В результате, по данным госорганов, в 2020—2021 годы предприниматель З. М. полностью уничтожил памятник «Гаистонтепа» и построил там дом. Ущерб объекту оценивается в 80 млрд сумов.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям 132 (уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса, ведётся следствие.