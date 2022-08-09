В махалле «Навкент» Янгикурганского района Наманганской области уничтожен археологический памятник «Урдатепа», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Органы прокуратуры и СГБ установили, что гражданин Ж. У. разрушил 0,03 га территории объекта материального культурного наследия и гражданин А. Ю. — 0,02 га территории при помощи спецтехники и самовольно построили здесь жилые дома.

Ущерб историческому объекту оценён в 72 млрд сумов. По итогам проверки возбуждено уголовное дело и начаты следственные действия.

Буквально на днях сообщалось, что должностные лица этого же Янгикурганского района незаконно выделили территорию архитектурного памятника «Гаистонтепа» под строительство жилья. За два года объект культурного наследия был полностью уничтожен, ущерб оценён в 80 млрд сумов.