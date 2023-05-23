Первый проектно-исследовательский институт Китайской железнодорожной строительной корпорации завершил разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай». Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил министр транспорта Илхом Махкамов.

ТЭО строительство 454-километровой железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» планировалось разработать к 1 июня (до этого — 1 июля), но работы были завершены раньше срока.

По словам главы Минтранса, по итогам первого саммита «Китай-Центральная Азия» была подписана дорожная карта с Кыргызстаном и Китаем о дальнейших шагах реализации проекта.

Напомним, в совместном заявлении Узбекистана и Китая по итогам встречи президента Шавката Мирзиёева и главы КНР Си Цзиньпина отмечалось, что железнодорожный проект «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» имеет историческое значение для укрепления связи между двумя странами и регионом. Стороны удовлетворены завершением ТЭО проекта и готовы совместно содействовать доработке и подготовке к началу строительства железной дороги.

Кроме того, обе стороны готовы ускорить строительство транспортного коридора «Китай — Центральная Азия», содействовать железнодорожным контейнерным перевозкам в этом направлении, обеспечить бесперебойную работу автомагистрали «Китай — Таджикистан — Узбекистан» и увеличить объём грузоперевозок.

В рамках проекта намечено строительство магистрали по комбинированному маршруту «Джалал-Абад — Макмал — Арпа — Торугарт — Кашгар». Ожидается, что транзитный путь через Кыргызстан позволит Узбекистану дополнительно перевозить 5 миллионов тонн транзитных грузов.

Министерство транспорта Узбекистана ранее заявило, что реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государствах Персидского залива.

Председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в начале декабря отмечал, что стоимость проекта оценивается в 6 млрд долларов, хотя 10 днями ранее озвучивал примерную стоимость в 3−5 млрд долларов.