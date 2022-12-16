Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с текущим состоянием и дальнейшими планами по реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба главы государства.

Один из них — строительство 454-километровой железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай». 14 сентября в Самарканде был подписан трёхсторонний Меморандум о взаимопонимании по данному проекту. В ноябре Первый проектно-исследовательский институт Китая провёл полевые исследования.

К 1 июня (до этого планировалось 1 июля) ожидается подготовка технико-экономического обоснования проекта. Председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что ТЭО разработают «ведущие проектные институты Китая».

«На сегодняшний день оплачены все запланированные средства проектному институту. Китайский проектный институт планирует завершить эти работы до 1 июня 2023 года», — заявил он.

По его словам, до 15 января планируется создание проектного офиса в Бишкеке. До конца января Узбекистан проведёт с Кыргызстаном переговоры по форме и порядку управления проектом, а также выработает единый подход по основным техническим характеристикам железной дороги. По итогам февраля предложения, разработанные Узбекистаном и Кыргызстаном, будут представлены проектному институту Китая.

«До 10 марта в трёхстороннем формате будут разработаны предложения по схеме реализации проекта и определены предварительные технико-экономические обоснования проекта. По итогам марта будет разработан проект трёхстороннего межправительственного договора по реализации проекта и согласован между сторонами. К апрелю начнут переговоры с международными финансовыми организациями», — сообщил глава УТЙ.





В рамках проекта намечено строительство магистрали по комбинированному маршруту Джалал-Абад — Макмал — Арпа — Торугарт — Кашгар. Ожидается, что транзитный путь через Кыргызстан позволит Узбекистану дополнительно перевозить 5 млн тонн транзитных грузов.

Минтранс Кыргызстана ранее сообщал, что стороны намерены распределить расходы на ТЭО в равных долях, заключив трёхстороннее соглашение на финансирование ТЭО.

Министерство транспорта Узбекистана отмечало, что реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государства Персидского залива.