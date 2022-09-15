Министерство транспорта Узбекистана, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Государственный комитет по развитию и реформам Китая 14 сентября в Самарканде подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай». Подписание состоялось в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

Документом предусмотрено завершить все работы по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги на территории Кыргызстана в первой половине 2023 года. Стороны также установили порядок финансирования и распределения расходов при разработке ТЭО проекта.

Реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государства Персидского залива, отмечается в сообщении.

Минтранс Кыргызстана сообщил, что стороны намерены распределить расходы на ТЭО в равных долях, заключив трехстороннее соглашение на финансирование ТЭО.

Проект строительства железнодорожной линии обсуждался почти 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута.

На днях в статье, опубликованной на «Газете.uz», председателя КНР Си Цзиньпин отметил «позитивные сдвиги в реализации проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».