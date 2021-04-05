Международное исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS) проходит среди учащихся четвертых классов школ Узбекистана с 5 по 14 апреля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

В рамках исследования, проводимого Международной ассоциацией оценки образовательных достижений (IEA), изучается уровень и качество чтения и понимания прочитанного текста школьниками в 60 странах с различными системами образования.

В Узбекистане исследование охватывает 5948 учащихся четвертых классов из 180 школ страны, а также их родителей, директоров школ и классных руководителей. Школы для участия были отобраны случайным образом, при этом учитывались такие критерии, как язык обучения, расположенность в городе или селе, количество учащихся.

Базовое исследование PIRLS проводится в бумажной форме, где четвероклассники выполняют тестовые задания, оценивающие уровень понимания прочитанного текста, а также заполняют анкету учащегося, в которой отражается его личное мнение об интересе к учебе, домашних и школьных условиях.

Руководители школ-участниц и отобранные классные руководители заполняют анкету школы и учителя, изучающую образовательную среду в образовательном учреждении, а родители или опекуны учащихся — домашнюю анкету, изучающую условия обучения их детей.