Компания UzAuto Motors назвала ложной информацию о том, что с 1 июня будут представлены обновлённые версии автомобилей Damas, Labo, Cobalt и Lacetti, а цены на Cobalt и Lacetti поднимутся до 20−23 тысяч долларов.

«UzAuto Motors не давал никакую официальную информацию по данному поводу. Эти данные и заявления безосновательные и ложные. Мы просим администраторов и владельцев различных каналов, руководствуясь законом и здравым смыслом, не распространять ложную информацию для привлечения аудитории», — говорится в сообщении.

В начале мая UzAuto Motors временно приостановила выдачу договоров на Chevrolet Onix и Tracker из-за предстоящего обновления комплектации этих моделей. По данным автопроизводителя, ожидаются «тёплые» опции автомобилей.

Автопроизводитель ранее также приостанавливал приём заказов на автомобили. В последний раз компания приостановила контрактацию и выдачу автомобилей из-за обновления программного обеспечения в январе. До этого в декабре прекратилась продажа популярных бюджетных моделей Cobalt, Lacetti, Damas, Labo и до сих пор не возобновилась.