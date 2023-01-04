C 4 января компания UzAuto Motors приостановила контрактацию, выдачу всех автомобилей и приём оплаты, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Предприятие объяснило решение «обновлением программного обеспечения учёта и реализации», а также «инвентаризацией продукции».

Работа приложения UzAvtoSavdo, через которое можно получить договор и проверить продвижение очереди, также может быть приостановлена.

Сообщается, что после завершения работ по обновлению программного обеспечения и инвентаризации контрактация, приём предоплаты и выдача автомобилей будут возобновлены в полном объеме. Ограничения продлятся не более 4−5 дней, заверили в UzAuto Motors.

«Лица, заключившие контракт на поставку автомобилей в предновогодние дни 2022 года, и не имеющих возможности произвести предоплату из-за временных ограничений, получат возможность произвести предоплату после восстановления работы систем в нормальном режиме. При этом сроки предоплаты по заключённым контрактам будут продлены, а сроки поставки автомобилей останутся без изменений», — говорится в сообщении.

В декабре компания приостановила приём новых заявок на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. В UzAuto Motors заявили, что решили сосредоточиться на производстве уже предзаказанных машин. Главный автопроизводитель Узбекистана тогда обвинил «перекупщиков» в увеличении сроков ожидания поставок и искусственном дефиците на рынке.