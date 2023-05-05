Компания UzAuto Motors временно прекратила выдачу договоров на Chevrolet Tracker и Onix, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе автопроизводителя.

Как сообщает Spot со ссылкой на бот Uzavtosavdo на конец апреля, очередь на покупку Tracker превышала 17,7 тысячи человек. Доставки Onix ждали 13,7 тысячи покупателей. Сейчас цифры сократились до 10,5 тысячи и 7,4 тысячи соответственно.

Причина приостановки контрактации связана с предстоящим обновлением комплектаций автомобилей этих моделей. Как сообщалось в августе прошлого года, Tracker и Onix будут доступны с дополнительными «тёплыми» опциями: подогрев наружных зеркал, передних сидений, зоны дворников, сидений второго ряда, руля, регулировка сиденья водителя в шести направлениях, защита картера, пакет Redline.

Возобновление контрактации ожидается на следующей неделе.

Автопроизводитель ранее также приостанавливал приём заказов на автомобили. В последний раз компания приостановила контрактацию и выдачу автомобилей из-за обновления программного обеспечения в январе. До этого в декабре прекратилась продажа популярных бюджетных моделей Cobalt, Lacetti, Damas, Labo и до сих пор не возобновилась.

Массовое производство обновлённого кроссовера Tracker на замену Spark в Асаке началось в июле 2022 года, а серийный выпуск седана Onix (альтернатива Nexia) стартовал в феврале этого года.