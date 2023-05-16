Заместитель руководителя Администрации президента и пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в рамках ежегодной национальной премии в сфере журналистики «Олтин калам» («Золотое перо») 15 мая прокомментировал уровень свободы слова в Узбекистане.

По его мнению, неправильно давать оценку наличию или отсутствию свободы слова в стране, но есть рейтинг свободы прессы от «Репортёров без границ», который является общепринятым стандартом в мире.

В последнем рейтинге Узбекистан занял в рейтинге 137-е место, потеряв 4 позиции по сравнению с предыдущим годом. Ситуация со свободой СМИ в Узбекистане, согласно организации, остаётся «сложной», действуют «репрессивные» законы о СМИ и распространены «слежка, цензура и самоцензура».

В интервью изданию Rost24.uz Шерзод Асадов сказал: «Мы должны адекватно оценивать результаты реформ в сфере свободы слова до сегодняшнего дня, обеспечения свободы слова, поддержки СМИ, которые были проведены с приходом к власти нашего уважаемого президента в декабре 2016 года. Это самое главное. По моему мнению, если вы объективный журналист, вы тоже это признаёте, очень многое сделано. Конечно, нет предела развитию и прогрессу. Нам ещё многое предстоит сделать. Нам нельзя останавливаться».

комил алламжонов, свобода слова, шерзод асадов, сми

Он добавил, что журналисты лучше ответят на вопрос, улучшилась или ухудшилась ситуация со свободой слова, однако государство продолжает и усиливает работу по укреплению свободы слова. «На самом деле оценку должны дать вы», — сказал Шерзод Асадов, обращаясь к журналисту.

Реклама на Газета.uz

Комил Алламжонов, заместитель руководителя Администрации президента по информационной политике, оценил уровень свободы слова в стране на 5,5 балла из 10.

«Потому что ещё очень многое нужно сделать. Что касается изменений — в 2016 году предоставили свободу слова и объявили открытость. Журналисты и блогеры начали вести свободную деятельность. Теперь постепенно формируется журналистская культура, этическое поведение журналистов. Сейчас начался этот процесс», — заявил он.

В начале марта журналисты и общественные активисты обратились к президенту Узбекистана с заявлением о «скрытой, но жёсткой цензуре» и отметили, что по-прежнему сталкиваются с серьёзными препятствиями, давлением и запугиванием".