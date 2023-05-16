Заместитель руководителя Администрации президента и пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в рамках ежегодной национальной премии в сфере журналистики «Олтин калам» («Золотое перо») 15 мая прокомментировал уровень свободы слова в Узбекистане.

По его мнению, неправильно давать оценку наличию или отсутствию свободы слова в стране, но есть рейтинг свободы прессы от «Репортёров без границ», который является общепринятым стандартом в мире.

В последнем рейтинге Узбекистан занял в рейтинге 137-е место, потеряв 4 позиции по сравнению с предыдущим годом. Ситуация со свободой СМИ в Узбекистане, согласно организации, остаётся «сложной», действуют «репрессивные» законы о СМИ и распространены «слежка, цензура и самоцензура».

В интервью изданию Rost24.uz Шерзод Асадов сказал: «Мы должны адекватно оценивать результаты реформ в сфере свободы слова до сегодняшнего дня, обеспечения свободы слова, поддержки СМИ, которые были проведены с приходом к власти нашего уважаемого президента в декабре 2016 года. Это самое главное. По моему мнению, если вы объективный журналист, вы тоже это признаёте, очень многое сделано. Конечно, нет предела развитию и прогрессу. Нам ещё многое предстоит сделать. Нам нельзя останавливаться».





Он добавил, что журналисты лучше ответят на вопрос, улучшилась или ухудшилась ситуация со свободой слова, однако государство продолжает и усиливает работу по укреплению свободы слова. «На самом деле оценку должны дать вы», — сказал Шерзод Асадов, обращаясь к журналисту.

Комил Алламжонов, заместитель руководителя Администрации президента по информационной политике, оценил уровень свободы слова в стране на 5,5 балла из 10.

«Потому что ещё очень многое нужно сделать. Что касается изменений — в 2016 году предоставили свободу слова и объявили открытость. Журналисты и блогеры начали вести свободную деятельность. Теперь постепенно формируется журналистская культура, этическое поведение журналистов. Сейчас начался этот процесс», — заявил он.

В начале марта журналисты и общественные активисты обратились к президенту Узбекистана с заявлением о «скрытой, но жёсткой цензуре» и отметили, что по-прежнему сталкиваются с серьёзными препятствиями, давлением и запугиванием".