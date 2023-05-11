Основатель интернет-проекта Activist Ходжиакбар Носиров впервые после ареста в апреле опубликовал обращение к подписчикам.

В начале апреля блогер опубликовал видео о йогуртовой продукции в супермаркете, которую он, ссылаясь на источники в интернете, назвал «харамом» (пища, запрещённая к употреблению мусульманам) из-за наличия в них кармина (E120).

В ГУВД Ташкента тогда заявили, что Носиров преподнёс информацию «исходя из личных религиозных взглядов, без получения заключений экспертов», в связи с чем 8 апреля он был арестован на 15 суток по статье 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду) и статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

14 апреля адвокат задержанного подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд по уголовным делам, но в тот же день блогер отозвал апелляцию.

Срок ареста истёк 23 апреля, но информации об «активисте» не было, и в интернете распространились слухи о возбуждении уголовного дела и даже его смерти.

1 мая в пресс-службе ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что после истечения срока ареста Носиров был освобождён и отпущен домой.

Вечером 10 мая он опубликовал видео, где подтвердил, что находится на свободе и «не умер». Он сказал, что у него была «уважительная причина» не сообщать о своём выходе на свободу.

«Что бы ни случилось — всё к лучшему. В этом (произошедшем — ред.) наверняка тоже есть смысл», — сказал Носиров.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и заявил, что продолжит свою деятельность, но после небольшого перерыва, чтобы «разобраться в своих мыслях, пересмотреть свои цели и вернуться с новыми силами».