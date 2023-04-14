Основатель проекта Activist, блогер Ходжиакбар Носиров обратился в суд с просьбой оставить апелляционную жалобу его адвоката без рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентских городских судов.

5 апреля блогер опубликовал видео о йогуртовой продукции, в котором он, ссылаясь на источники в интернете, назвал несколько видов йогуртов, продаваемых в супермаркете, «харамом» (пища, запрещённая к употреблению мусульманам) из-за наличия в них кармина (E120).

В ГУВД Ташкента тогда заявили, что Носиров преподнёс информацию «исходя из личных религиозных взглядов, без получения заключений экспертов», в связи с чем 8 апреля он был арестован на 15 суток по статье 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду) и статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

14 апреля адвокат задержанного Сироджиддин Ишпулатов подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд по уголовным делам. Судебное заседание было назначено на пятницу.

В документе защитник отмечает невиновность блогера и указывает, что до сих пор ни один производитель йогурта не обратился с жалобой по поводу видео. Кроме того, блогер на следующий день после публикации видео заявил, что его слова про «харам» относятся не к самим йогуртам, а к кармину. Он также отметил, что не является имамом, чтобы ответить, становится ли йогурт «харамным» при добавлении кармина, поэтому он хотел обратить внимание на состав продукции.

Блогер попросил прощения, если его слова были интерпретированы неверно. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный выразил субъективное мнение, а свобода выражения мнений, слова и убеждений гарантируется каждому гражданину Конституцией и законами.

«Все знают, что он не является имамом, у него нет полномочий издавать фетвы. Все знают, что его интересуют только продукты, которые могут навредить здоровью, и что он предоставляет информацию об этом. Разве трудно было простить один раз и ограничиться предупреждением человеку, который приносит пользу обществу? Среди роликов, которые Ходжиакбар Носиров размещал в течение одного года, сотрудники ОВД нашли только про йогурт. Если бы он был религиозным деятелем, он и раньше бы выпускал подобные видео», — отметил Сироджиддин Ишпулатов.

Защитник также отметил возможные нарушения со стороны сотрудников ОВД. По его словам, в повестке, которую оставили блогеру, не был указан его статус (подозреваемый, свидетель или обвиняемый). Кроме того, сотрудники провели беседу с ним и адвокатом в комнате, где не было камер. Ишпулатов утверждает, что сотрудники оказывали давление и кричали на них, а также отказали в просьбе провести повторную экспертизу, не предоставили копию акта об изъятии телефона и часов в качестве вещественных доказательств, отказали в ознакомлении с материалами дела и получении копии.

Адвокат также сообщил, что судебный процесс продлился всего три минуты и с нарушением установленного порядка со стороны судьи.

Поскольку Ходжиакбар Носиров подал заявление об оставлении жалобы адвоката без рассмотрения, суд принял решение о прекращении апелляционного производства, говорится в сообщении.