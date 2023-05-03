Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 3 мая одобрил поправки, предусматривающие введение ответственности за незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов предпринимателей.

В настоящее время отмечаются случаи незаконного перевода или снятия денежных средств с банковских счетов предпринимателей, а также несвоевременного возврата излишне взысканных денежных средств, при этом действующим законодательством меры ответственности за такие случаи чётко не установлены, отметил председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформам Улугбек Гадоев.

В 2021—2022 годах бизнес-омбудсман получил от предпринимателей 665 обращений о возврате НДС, 116 — о возврате излишне взысканных средств, 69 — о незаконном инкассовом поручении по бесспорному взысканию средств.

Для предотвращения этих негативных случаев в Кодекс об административной ответственности включается дополнительная статья 241−9, которая предусматривает наложение штрафа на виновного в размере от 20 до 40 базовых расчётных величин (от 6,6 млн до 13,2 млн сумов) за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков мелкого хищения.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьёй 192−12 (незаконный перевод или снятие денежных средств либо их несвоевременный возврат). Если такие действия совершаются и после применения административного наказания, назначается штраф в размере от 200 до 300 БРВ (от 66 до 99 млн сумов), или лишение определённого права до 3 лет либо обязательные общественные работы от 300 до 360 или исправительные работы до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Если эти действия совершены с причинением крупного ущерба или по предварительному сговору группой лиц, то преступник наказывается штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определённого права от 1 до 3 лет.

Те же действия, совершенные с причинением особо крупного ущерба или в интересах организованной группы, наказываются штрафом от 500 до 600 БРВ или лишением свободы от 5 до 7 лет с лишением определённого права от 1 до 3 лет.

В случае возмещения причинённого материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы. Бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов объяснил это необходимостью мотивировать нарушителей компенсировать ущерб предпринимателям.

Закон, одобренный Сенатом, вступит в силу после подписания президентом.

Напомним, в марте в Facebook появились сообщения предпринимателей о том, что налоговые органы незаконно списывают с их счетов налог на прибыль. Пользователи соцсетей также подвергли критике авансовые платежи за налог на прибыль. Налоговый комитет, изучив ситуацию, поручил вернуть незаконно удержанный налог на прибыль. «За недостатки в работе» были освобождены от должностей начальник контрольного департамента комитета и начальник отдела города Ташкента.