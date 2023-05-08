Суд по уголовным делам Аккурганского района Ташкентской области 8 мая приговорил 21-летнего студента Жахонгира Улугмуродова к трём годам лишения свободы за распространение религиозной песни, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Судья Санжар Исакулов признал его виновным по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). Ему назначили три года тюрьмы за счёт смягчения наказания, которое предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Родители студента у здания суда после вынесения приговора. Фото из соцсетей.

Как сообщает Kun.uz со ссылкой на родных молодого человека, он учится на грантовой основе в Ташкентском государственном экономическом университете и является основным кормильцем семьи.

В начале года Жахонгира Улугмуродова из его дома в Янгиюльском районе забрал инспектор профилактики. После этого у него в телефоне обнаружили ссылку на нашид (мусульманское песнопение), размещённое на открытой платформе YouTube, которую он отправил своим одноклассникам в Telegram-группу в 2022 году. Согласно заключению Комитета по делам религий, религиозная песня «пропитана идеями фанатизма».

В пресс-службе Верховного суда отметили, что студент отправил в Telegram-группу «Alhamdulillah» с 10 участниками ссылку на нашид под названием «Шаҳид бўлиб кетсак рози бўлингиз» («Будьте довольны, если мы станем шахидами»), призывающий к «джихаду» и «хиджре». По этой причине телефон iPhone X был изъят в качестве вещественного доказательства.





Родные студента недовольны решением суда и сообщили, что подадут апелляционную жалобу.

В начале февраля 22-летнего студента Сардора Рахмонкулова приговорили в Ташкенте к пяти годам лишения свободы за распространение нашиды. После общественного резонанса апелляционная инстанция суда заменила наказание на условное с назначением испытательного срока на два года, после чего он был освобождён в зале суда.