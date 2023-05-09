Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине сообщило о попытках властей России завербовать для участия в боевых действиях трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

Рекрутеры, отмечается в обзоре, посещают мечети, а в миграционных центрах сотрудники, говорящие на узбекском и таджикском языках, регулярно предлагают иностранцам службу в российской армии.

Как сообщает «Радио Свобода», мигрантам обещают единовременную выплату в 2390 долларов (в рублёвом эквиваленте) и зарплату до 4160 долларов в месяц. Кроме того, напоминают авторы обзора, им предлагают ускоренное получение российского гражданства в срок от шести месяцев до года вместо обычных пяти лет.

Авторы обзора считают, высокие зарплаты и единовременная выплата могут заинтересовать некоторых мигрантов. Новобранцев из ряда трудовых мигрантов, скорее всего, отправят на украинскую линию фронда, где уровень потерь российских войск чрезвычайно высок, указывают в Минобороны Великобритании.

Вербовка трудовых мигрантов является частью попыток Минобороны России выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тысяч «добровольцев» для участия в войне в Украине, говорится в обзоре. Власти РФ наверняка будут стремиться как можно дольше отсрочить новую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее недовольство.

В сентябре 2022 года в России приняли поправки, предоставляющие возможность иностранцам, заключившим контракт на службу в российской армии, в ускоренном порядке получить гражданство РФ. В декабре сообщалось, что в московском общественном транспорте транслировали объявления на узбекском, кыргызском и таджикском языках с призывом поступать на службу в Вооружённые силы РФ в обмен на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.

В Генпрокуратуре Узбекистана призывали соотечественников за границей не вступать в ряды вооружённых сил и не участвовать в боевых действиях, а также предупредили об уголовной ответственности за это.

Руководители правозащитных организаций Tong Jahoni Валентина Чупик и «Русь сидящая» Ольга Романова рассказывали «Газете.uz», как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной (в этом же материале есть контакты правозащитных организаций, которые готовы оказать помощь гражданам Узбекистана в России).