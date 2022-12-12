В автобусах Москвы транслировали объявления на узбекском, кыргызском и таджикском языках с призывом поступить на службу в Вооружённые силы России в обмен на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.





9 декабря в социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлён салон одного из московских автобусов, на экранах которого транслируется объявление на узбекском языке с призывом вступать в армию РФ.

«При поступлении на военную службу по контракту в Вооружённые силы России вы можете в упрощённом порядке получить российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

В ГУП «Мосгортранс», которое отвечает за автобусы и электробусы в Москве, подтвердили ТАСС и РБК, что объявления действительно показывали, но уже убрали.

Предприятие сообщило сообщило, что объявления были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» в автобусах маршрутов МЦ1, МЦ2 и МЦ3 сроком на два месяца. «В настоящее время сообщения сняты с эфира», — заявили в пресс-службе.

В сентябре Владимир Путин утвердил поправки в закон о гражданстве Российской Федерации, которые упрощают получение гражданства иностранцами, которые подписали контракт на прохождение военной службы в российской армии. Иностранцам-контрактникам разрешили обращаться за получением гражданства без предоставления вида на жительство.

В Генпрокуратуре Узбекистана призывали соотечественников за границей не вступать в ряды вооружённых сил и не участвовать в боевых действиях, а также предупредили об уголовной ответственности за это.

Руководители правозащитных организаций Tong Jahoni Валентина Чупик и «Русь сидящая» Ольга Романова рассказывали «Газете.uz», как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной (в этом же материале есть контакты правозащитных организаций, которые готовы оказать помощь гражданам Узбекистана в России).