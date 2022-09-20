Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство об упрощении получения иностранцами российского гражданства, сообщается на сайте законодательного органа.

В соответствии с поправками, получить российское гражданство в упрощенном порядке без необходимости получать вид на жительство смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года».

По действующему законодательству необходимо отслужить по военному контракту не менее трех лет, отмечается в сообщении.

Кроме того, поправками предлагается сократить с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на службу на воинскую должность в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в [миграционном центре] „Сахарово“ полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — заявил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — заверил он.

Напомним, в августе сообщалось, что глава организации узбеков Пермского края России Джахонгир Джалолов призвал уроженцев Узбекистана присоединиться к боевым действиям в Украине.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, колледжах, в университетах. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем „Амир Тимур“. И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил тогда он.

Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в ответ на это заявление призвало соотечественников «не следовать подобным призывам, не посещать конфликтные регионы и не участвовать в военных действиях».

В агентстве напомнили, что согласно статье 154−1 Уголовного кодекса Узбекистана, поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин или исправительными работами до 3 лет.

Посольство Узбекистана в России также предостерегло соотечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств.

Отметим, согласно статье 12 закона «О гражданстве Республики Узбекистан», Узбекистан не признает принадлежность своих граждан к гражданству иностранных государств.

При этом в статье 25 этого закона говорится, что гражданство Узбекистана утрачивается вследствие поступления лица на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства, а также в случае если лицо добровольно приобрело гражданство иностранного государства.