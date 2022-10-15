Контакты

Контакты правозащитных организаций, которые готовы оказать помощь гражданам Узбекистана в России:

Организация помощи мигрантам Tong Jahoni (страница в Facebook), руководитель — Валентина Чупик, телефоны: +7 (903) 148 96 36, +7 (926) 834 76 02.

Организация помощи находящимся в тюрьме «Русь сидящая» (zekovnet.ru), старший эксперт — Руслан Вахапов, телефон: +7 (999) 797 23 20.

Обманом, силой и гражданством

Руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам Tong Jahoni Валентина Чупик сообщила, что с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация населения для участия в «специальной военной операции» на Донбассе, ей ежедневно поступают сотни звонков от мигрантов, которых пытаются или уже завербовали на войну с Украиной.

Вербуют, по её словам, по-разному: добровольно, обманом и физическим воздействием.

«Если раньше вербовали в основном добровольно, предлагая выплаты, компенсации и гражданство РФ, то сейчас условия изменились. Мигрантов всё больше принуждают физическим и обманным путём. Людям подсовывают на подпись в кипе разных документов по миграции в том числе и контракт на добровольное участие в войне», — рассказала Валентина Чупик.

Типовое обращение в организацию Tong Jahoni выглядит так: «Меня уговаривают/запугивают подписать контракт, что мне делать?» Таких обращений две трети от общего числа. Примерно треть — это «Я получил повестку, что мне делать?» Реже бывает вариант: «Похоже я подписал контракт, что мне делать?»

Сейчас в организацию звонят около 200 человек в день. Пик количества звонков пришёлся на последние числа сентября, тогда звонили не меньше 900 человек в день. Из тех, кто звонит, 70% уже имеют гражданство РФ, но 30% его не имеют.

Больше всего обратившихся за помощью из Кыргызстана, их примерно 40%, затем из Таджикистана — 30%, Узбекистан на третьем месте — примерно 25%. И еще 5% приходится на такие страны, как Армения, Молдова и Туркменистан.

«Мигрантов из Узбекистана, которые не имеют гражданства РФ, каждый день обращается примерно 10−12 человек», — уточнила Валентина Чупик.

5 октября, сообщила она, произошло «самое грустное и ужасное событие». 1000 мигрантов из Узбекистана подписали соглашение поехать на разбор завалов в Мариуполе, ссылаясь на то, что в Подмосковье им мало платят, а тут их бригадир нашёл вариант подзаработать.

«Ребята мне позвонили, сказали, что уже сидят в автобусе в Мариуполь, что будут там разбирать завалы. Я им сразу ответила, что они там будут разбирать завалы из собственных тел, потому что там всё везде заминировано. Почему они совсем не подумали? Мы в организации сильно расстроились и плакали», — поделилась с «Газетой.uz» Валентина Чупик.

Самой правозащитнице уже не раз угрожали за её деятельность, даже после того, как она уехала из России, но теперь, по её словам, угрозы временно поутихли.

«До этого по 70 раз в день звонили, угрожали убить, но в октябре звонки почти прекратились», — сказала она.

Из камеры в окоп — ради свободы

В России, по сообщениям, также активно вербуют на войну мигрантов, которые сидят в тюрьмах. Таким иностранным гражданам помогает организация «Русь сидящая». Только за последние несколько дней она смогла добиться, чтобы пятерых граждан Узбекистана оставили в тюрьме, а не отправили на Донбасс.

«Четверых граждан Узбекистана мы отбили в тюрьме Ярославской области, ещё одного — это было самое сложное — во Владимире», — сказала «Газете.uz» директор организации Ольга Романова.

Мать сидящего во Владимире гражданина Узбекистана позвонила юристам «Руси» и рассказала, что ей на электронную почту пришло сообщение от сына из тюрьмы.

«У них было заранее обговорено кодовое слово на случай беды, типа: „Мама, привет! У меня всё хорошо. Передай дедушке Фурхату, что я соскучился“. Она сразу поняла, что случилось что-то плохое, быстро обратилась к нам и мы стали звонить во ФСИН и посольство Узбекистана в Москве», — рассказал об операции по спасению осуждённого узбекистанца старший эксперт «Руси сидящей» Руслан Вахапов.

Во ФСИН и в колонии юристы говорили, что по законодательству Узбекистана, за наёмничество мужчине на родине будет грозить ещё 15 лет тюрьмы. Посольство приняло заявление от матери осуждённого и оперативно вмешалось, пока его не вывезли.

«Когда у матери того парня женщина из посольства принимала заявление, то сообщила, что таких обращений к ним уже не один десяток. Но ребята из посольства молодцы, благодаря их оперативным действиям, парня удалось оставить на месте», — уточнил Руслан Вахапов.

Ещё четверых граждан Узбекистана, сидящих в тюрьме Ярославской области, удалось оставить в тюрьме.

«Я позвонил в отдел собственной безопасности ФСИН по Ярославской области, где меня хорошо знают, мне там ответили: „Руслан, никто никуда не поедет“. Они же понимают, что их же шапки потом полетят», — рассказал эксперт.

В тюрьмах только Ярославской области России находятся более 800 человек из бывших советских республик.

Закон не писан

Вербовка мигрантов в тюрьмах, как и на воле, превращается из добровольной в принудительную.

«Если человек по здоровью подходит и представляет хоть какой-то интерес для ЧВК „Вагнер“, то его угрозами и другими способами заставляют подписать договор. Таких мигрантов, например, помещают в барак, где находятся те, кто уже скоро будет этапирован на войну, и вместе с ними заодно без разбора отправляют», — рассказала «Газете.uz» глава юридического департамента «Руси сидящей» Ольга Подоплелова.

По её мнению, то, что заключённых мигрантов начали отправлять на войну, следовало ожидать, это был лишь вопрос времени.

«Здесь нет никаких законодательных рамок, вербующих в тюрьмах нельзя привлечь к ответственности. Мобилизация в России идёт с нарушениями, что уж говорить о тех, кто в „серой зоне“», — считает Ольга Подоплелова.

По подсчётам «Руси», из тюрем наполненностью 900−1200 человек на войну отправляют 150−300 граждан России. Две недели назад уже было завербовано 10 тысяч осуждённых россиян. Сколько мигрантов находится в тюрьмах в России, неизвестно. На 1 января 2022 года общее число заключённых в стране составляло 450 тысяч.

Что делать, если вербуют

В случае склонения к подписанию контракта на военную службу, обмана и вручения повестки правозащитница Валентина Чупик рекомендует гражданам Узбекистана немедленно обратиться к ней, а также в посольство Узбекистана в России.

«Я буду как скорая помощь и хотя бы объясню, что им нужно делать, и что делать нельзя. Также обязательно надо обратиться в своё посольство в России. Они будут реагировать медленнее, но их вес будет значительнее, потому что это международный уровень», — уточнила Валентина Чупик.

Если граждан Узбекистана вербуют на войну из тюрьмы, Руслан Вахапов из «Руси сидящей» советует оперативно связаться ним в любое время.

«Доступен для звонков 24 часа 7 дней в неделю», — подчеркнул эксперт.

Дополнительные материалы доступны на сайте «Руси сидящей» и на странице организация Tong Jahoni в Facebook.