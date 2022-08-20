Мировые кризисы с полупроводниками и логистикой, а также геополитическая ситуация ощутимо отразились на мировой автомобильной промышленности. Это значительно повлияло как на объемы производства, так и на стоимость автомобилей и сроки их ожидания. Согласно отчету аналитиков автомобильной промышленности JD Power и LMC Automotive, в США в июне средняя стоимость автомобилей составила рекордные 45 844 долларов, что на 14,5% больше, чем в 2021 году. Рост цен затронул и российский рынок — за 2022 год стоимость автомобилей выросла в среднем на 30−40%, по данным VC.ru.

Последствием мировых катаклизмов стало и снижение объемов производимых автомобилей: согласно данным CTNews, из-за нехватки микрочипов производство автомобилей в Великобритании упало на 41%. Одна из ведущих компаний в сфере автомобилестроения Honda Motor заявила, что из-за постоянных проблем с цепочкой поставок и логистикой сократит запланированное в 2022 году производство в Японии на 30%, сообщает Reuters.

Такая же тенденция наблюдается и в странах Европейского союза. Согласно отчету Ассоциации автопроизводителей Европы, регистрация новых пассажирских автомобилей в ЕС сократилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2021 года и составили 4,6 млн автомобилей.

В годовом исчислении с учетом сезонных колебаний общий объем продаж новых автомобилей в США составил 13,1 млн единиц в июне, что на 2,3 млн единиц меньше, чем в 2021 году, по данным Reuters. Ожидается, что мировые продажи автомобилей в 2022 году останутся на прежнем уровне и составят 81,4 млн единиц, поскольку нехватка чипов и карантин в Китае ударили по объемам продаж.

Что касается срока ожидания автомобилей, в Hyundai Motor и Kia в марте 2022 года количество оплаченных, но недоставленных клиентам автомобилей в Южной Корее перевалило суммарно за 1 млн. Срок ожидания доходит до 18 месяцев, сообщают «Вести». Cрок ожидания автомобиля Toyota Land Cruiser 300 на японском рынке по-прежнему составляет 4 года, по данным Motor.ru.

Компания АО UzAuto Motors за первые шесть месяцев 2022 года произвела 160 тысяч автомобилей и, отвечая на пожелания потребителей, запустила производство новых моделей. В связи с повышением спроса среди потребителей на более современные автомашины, UzAuto Motors поэтапно переводит производственные мощности на выпуск новых моделей.

В рамках обновления модельного ряда и увеличения объема производства на переговорах с представителями General Motors в Детройте была достигнута договоренность о значительном увеличении производственных мощностей завода UzAuto Motors. Также наряду с Chevrolet Tracker и Onix ведется работа по расширению модельного ряда современными моделями автомобилей Chevrolet и обновлению (facelift) уже производящихся.

В июле уже был дан старт промышленному производству автомобиля Chevrolet Tracker, а через неделю в рамках партии PPV (предпродакшн) был произведен первый автомобиль Chevrolet Onix, ввод в промпроизводство которого запланирован на начало 2023 года.

В связи с переводом конвейеров UzAuto Motors на выпуск новых моделей производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу 2022 года будет остановлено. Остатки имеющихся комплектующих позволяют компании продолжить в течение 2022 года производство последних партий данных моделей в различных комплектациях и в ограниченном количестве. Произведенные таким образом автомобили Chevrolet Spark и Nexia поступают в продажу с сегодняшнего дня.

Также, учитывая повышенный спрос на автомобили UzAuto Motors в Узбекистане, компанией было принято решение перенаправить часть экспортных объемов автомобилей Chevrolet Spark и Nexia на внутренний рынок.

Экспортные комплектации включают в себя ряд дополнительных опций, в том числе двигатель с катализатором Euro 5, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», двухцветную окраску кузова и некоторые другие. В зависимости от комплектации в оснащение поступающих в продажу автомобилей будут включены усиленный двигатель, защита картера, кожаная обивка руля, тонированное заднее стекло, дополнительные колонки, боковые подушки безопасности и механическая коробка передач.

По вопросам приобретения можно обратиться в дилерские центры UzAuto Motors или в колл-центр компании: (+998) 78−141−77−77.

Автомобиль Spark начали выпускать в Узбекистане с августа 2010 года. Nexia — одна из знаковых моделей отечественного автопроизводителя, которая выпускается на протяжении почти трёх десятилетий. Производство этой модели первого поколения началось в 1996 году, в июне 2008 года — второго поколения, а с 2016 года — третьего поколения.

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