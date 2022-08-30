Компания UzAuto Motors объявила о начале продаж первого отечественного кроссовера Chevrolet Tracker.
Автолюбители могут подписать контракт на приобретение кроссовера уже сегодня.
Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов и сочетает в себе востребованные у потребителей качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, эффективность и экономичность.
Chevrolet Tracker отличается современным интерьером салона, новым мощным и экономичным двигателем CSS Prime, разработанным General Motors, а также наличием интеллектуальных функций и систем безопасности.
Дневные ходовые огни со светодиодной подсветкой придают автомобилю современный облик и повышают безопасность. Панорамный люк создает ощущение простора и свободы в салоне.
Интерьер нового Chevrolet Tracker имеет высокотехнологичный и динамичный вид, и отличается современным и неповторимым стилем.
Удобные сиденья нового дизайна помогают не чувствовать усталость даже в дальних поездках. Современные технические характеристики и оборудование делают вождение автомобиля более приятным.
Некоторые основные характеристики Chevrolet Tracker:
- современный трехцилиндровый турбированный двигатель CSS Prime с объемом 1,2 л с крутящим моментом 190 Nm и мощностью 132 л.с.;
- шестиступенчатая автоматическая трансмиссия;
- экономичный расход топлива: в смешанном режиме — 6,9 л/100 км, по загородной трассе — 5,6 л/100 км.
Функции безопасности:
- система автоматического торможения при низких скоростях в случае помехи по ходу движения;
- мониторинг слепых зон;
- активное экстренное торможение;
- предупреждение о помехе по ходу движения;
- оповещение о помехе спереди;
- шесть подушек безопасности.
Комфорт обеспечивают:
- система полуавтоматической (параллельной и перпендикулярной) парковки;
- климат-контроль;
- круиз-контроль;
- бесключевой доступ в салон и запуск двигателя;
- трехспицевый руль с кожаной обивкой;
- обивка сидений из винила/эко-кожи;
- датчик дождя;
- беспроводная зарядка;
- информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, совместима с Apple CarPlay и Android Auto;
- светодиодные фары и задние габаритные огни.
Также с 2023 года Chevrolet Tracker будет доступен с дополнительными опциями: подогрев наружных зеркал, передних сидений, зоны дворников, сидений второго ряда, руля, регулировка сиденья водителя в шести направлениях, защита картера, пакет Redline.
Приобрести автомобиль Chevrolet Tracker можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте UzAuto Motors как авторизованные для продажи новой модели. В указанных дилерских центрах можно пройти тест-драйв и ощутить все преимущества Chevrolet Tracker.
Цены на Chevrolet Tracker:
- базовая комплектация: 179 млн сумов;
- комплектация LS: 209 млн сумов;
- комплектация LTZ: 229 млн сумов;
- комплектация Premier: 249 млн сумов.
Покупатели, желающие приобрести автомобиль в базовой комплектации, могут либо оставить заявку у авторизованного дилера либо отправить ее на электронный адрес компании: info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания проработает вопрос производства данного автомобиля в установленном порядке.
Подробную информацию можно получить на официальных страницах компании UzAuto Motors в социальных сетях и по телефону: (+998) 78−141−77−77.
Информация о дилерских центрах доступна по ссылке.
Сайт: uzautomotors.com
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E-mail: info@uzautomotors.com
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