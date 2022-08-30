Компания UzAuto Motors объявила о начале продаж первого отечественного кроссовера Chevrolet Tracker.

Автолюбители могут подписать контракт на приобретение кроссовера уже сегодня.

Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов и сочетает в себе востребованные у потребителей качества: стильный дизайн, безопасность, комфорт, эффективность и экономичность.

Chevrolet Tracker отличается современным интерьером салона, новым мощным и экономичным двигателем CSS Prime, разработанным General Motors, а также наличием интеллектуальных функций и систем безопасности.





Дневные ходовые огни со светодиодной подсветкой придают автомобилю современный облик и повышают безопасность. Панорамный люк создает ощущение простора и свободы в салоне.

Интерьер нового Chevrolet Tracker имеет высокотехнологичный и динамичный вид, и отличается современным и неповторимым стилем.

Удобные сиденья нового дизайна помогают не чувствовать усталость даже в дальних поездках. Современные технические характеристики и оборудование делают вождение автомобиля более приятным.

Некоторые основные характеристики Chevrolet Tracker:

современный трехцилиндровый турбированный двигатель CSS Prime с объемом 1,2 л с крутящим моментом 190 Nm и мощностью 132 л.с.;

шестиступенчатая автоматическая трансмиссия;

экономичный расход топлива: в смешанном режиме — 6,9 л/100 км, по загородной трассе — 5,6 л/100 км.

Функции безопасности:

система автоматического торможения при низких скоростях в случае помехи по ходу движения;

мониторинг слепых зон;

активное экстренное торможение;

предупреждение о помехе по ходу движения;

оповещение о помехе спереди;

шесть подушек безопасности.

Комфорт обеспечивают:

система полуавтоматической (параллельной и перпендикулярной) парковки;

климат-контроль;

круиз-контроль;

бесключевой доступ в салон и запуск двигателя;

трехспицевый руль с кожаной обивкой;

обивка сидений из винила/эко-кожи;

датчик дождя;

беспроводная зарядка;

информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, совместима с Apple CarPlay и Android Auto;

светодиодные фары и задние габаритные огни.

Также с 2023 года Chevrolet Tracker будет доступен с дополнительными опциями: подогрев наружных зеркал, передних сидений, зоны дворников, сидений второго ряда, руля, регулировка сиденья водителя в шести направлениях, защита картера, пакет Redline.





Приобрести автомобиль Chevrolet Tracker можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте UzAuto Motors как авторизованные для продажи новой модели. В указанных дилерских центрах можно пройти тест-драйв и ощутить все преимущества Chevrolet Tracker.





Цены на Chevrolet Tracker:

базовая комплектация: 179 млн сумов;

комплектация LS: 209 млн сумов;

комплектация LTZ: 229 млн сумов;

комплектация Premier: 249 млн сумов.

Покупатели, желающие приобрести автомобиль в базовой комплектации, могут либо оставить заявку у авторизованного дилера либо отправить ее на электронный адрес компании: info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания проработает вопрос производства данного автомобиля в установленном порядке.

Подробную информацию можно получить на официальных страницах компании UzAuto Motors в социальных сетях и по телефону: (+998) 78−141−77−77.

Информация о дилерских центрах доступна по ссылке.

Сайт: uzautomotors.com

Facebook: fb.com/UzAutoMotorsOfficial

E-mail: info@uzautomotors.com

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