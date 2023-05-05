Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить государственный визит в Узбекистан в 2023 году, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Глава МИПТ Лазиз Кудратов на заседании узбекско-французской межправительственной комиссии 5 мая сообщил о предстоящем визите французского президента в Узбекистан.

В министерстве уточнили, что визит пока не подтверждён.

«Французская сторона ранее выразила намерения. В этой связи на данный момент только обсуждается возможность посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном Узбекистана с визитом. Чтобы объявлять визит, требуется официальное подтверждение. На данный момент такого подтверждения нет. В случае, если информация подтвердится, правительство Узбекистана приложит все усилия, чтобы наполнить визит практическим содержанием», — отметили в МИПТ.

Президент Узбекистана посещал Францию в октябре 2018 года и ноябре 2022 года. В ходе последнего посещения Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон договорились о развитии отношений «всеобъемлющего партнёрства высокого уровня».