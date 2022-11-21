Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник прибыл в Париж с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Как мы уже писали, в рамках визита Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества.

К подписанию в ходе визита планируются 14 документов о сотрудничестве в сфере образования, науки, культурного наследия, гражданской авиации, государственной службы и борьбы с коррупцией.

Президент также примет участие в открытии выставок древней культуры Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.