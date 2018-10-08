Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября прибыл с официальным визитом в Париж, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Орли» президента встретили официальные лица Франции.

Сегодня Шавкат Мирзиёев встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На встрече будут обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и ЮНЕСКО, ожидается принятие совместного плана действий на 2018−2021 годы.

Президент Узбекистана проведет также встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше, а также с руководителями крупных французских компаний.

Официальные мероприятия визита намечены на 9 октября.

По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Это первый визит главы Узбекистана во Францию более, чем за 20 лет. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов дважды посетил Францию — в 1993 и 1996 годах. В апреле 1994 года с официальным визитом пребывал в Узбекистане президент Франции Франсуа Миттеран.