Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана по итогам заседания 5 мая отложила начало процесса по рассмотрению апелляционных жалоб осуждённых по уголовному делу о событиях июля 2022 года в Каракалпакстане.

Фото: Верховный суд.

Как мы писали ранее, жалобы были поданы от имени 16 из 22 осуждённых на решение суда первой инстанции — суда Республики Каракалпакстан — от 31 января. В их числе журналист и адвокат Даулетмурат Тажимуратов, бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, покойный Полат Шамшетов, Саиыпназар Калимов, Султанбек Каипов, Арсылан Темирханов, Саидабулла Медетов, Нурлан Султамуратов, Аллабай Токимбетов, Разбек Бекмуратов, Байрам Сейтниязов, Амирбек Адилбеков, Полат Нурниязов, Нурлан Найыпов, Бахтиёр Кадирбергенов, Даулетмурат Джиемуратов и Кахарман Сейтимов. Все они были приговорены к лишению свободы на разные сроки.

Фото: Верховный суд.

Одновременно апелляционная инстанция рассмотрит протест прокуратуры на приговор суда в части, касающейся Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которые получили условные сроки, не связанные с лишением свободы.

Как стало известно от адвокатов подсудимых, прокуратура требует более жёсткого наказания (обвинение до вынесения решения суда требовало наказания в виде лишения свободы на многолетние сроки).

Фото: Верховный суд.

Дело рассматривается под председательством судьи Верховного суда Аскара Бекманова, а также судьями Санобар Мамадалиевой и Акромом Утаевым.

До начала процесса основной фигурант дела, адвокат и журналист Даулетмурат Тажимуратов заявил об отводе прокуроров Ж. Бахытова и Ж. Абдалниязова, которые принимали участие в первом процессе в Бухаре.

Он также отметил, что ранее публиковал видео с критикой деятельности судьи Аскара Бекманова и между ним и судьёй были разногласия. Тем не менее, он не стал заявлять отвод судье, сказав, что «первый судья дал 16 лет, вы можете дать все 20».

Тажимуратов сказал, что ожидает, что суд будет несправедливым". Он также заявил о нарушении своих процессуальных прав и прав, которые определены в Конституции.

Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Верховный суд.

Тажимуратов также попросил суд направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции и разрешить видеозапись текущего заседания.

После этого судебная коллегия ушла в совещательную комнату для рассмотрения заявлений Даулетмурата Тажимуратова и вернулась в зал спустя 1 час и 10 минут. Судья Аскар Бекманов отказал в отводе прокуроров, заявив, что дело будет рассмотрено в текущем составе. Он также не удовлетворил просьбу о направлении дела в первую инстанцию, но одобрил видеозапись процесса.

После этого Даулетмурат Тажимуратов заявил, что он и его младший брат Ринат Тажимуратов, который выступает в качестве его адвоката, не получили видеозаписи и протоколы первого судебного процесса, несмотря на неоднократные запросы. Он попросил перенести заседание и дать время на ознакомление с этими записями и другими документами.





Один из прокуроров попросил отстранить Рината Тажимуратова от процесса, поскольку «в отношении него ведётся отдельное дело».

Защитник попросил сторону обвинения указать, в каком документе имеется такой факт, на что прокурор сказал, что «это пока рассматривается».

Судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

В процессе ожидалось участие Сергея Майорова, основного адвоката Даулетмурата Тажимуратова, который не смог приехать по определённым причинам. Из-за его отсутствия судья решил перенести дело на 10 мая, рекомендовав подсудимым и их адвокатам ознакомиться с материалами за это время.