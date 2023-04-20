Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана рассмотрит апелляционные жалобы осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях прошлого года в Каракалпакстане в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции будет объявлена в ближайшее время.

В конце марта мы сообщали, что 16 из 22 осуждённых и их адвокаты подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции, в том числе журналист и адвокат Даулетмурат Тажимуратов, бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, покойный Полат Шамшетов, Саиыпназар Калимов, Султанбек Каипов и другие.

Адвокат фирмы Simay Kom Сергей Майоров, представляющий интересы Даулетмурата Тажимуратова, сообщил, что его подзащитный в начале апреля был временно переведён из тюрьмы в Бухарской области в следственный изолятор №1 в Ташкенте для участия в предстоящем апелляционном процессе.

На днях Сергей Майоров выступил с обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву, генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву, министру внутренних дел Пулату Бобожонову и правозащитникам касательно содержания Тажимуратова.

В нём он сообщил, что после перевода в Ташкент Тажимуратова 6 апреля «обрили наголо». «Приговор в отношении него ещё не вступил в силу, и он ещё не считается преступником, чья вина доказана», — заявил он, назвав Тажимуратова «политическим заключённым».

Адвокат отметил, что его подзащитного «заставляют делать уборку… в камере, но при этом не дают ему веник, тряпку, ведро». По его словам, к нему также поселили «лохмачей».

31 января Даулетмурат Тажимуратов был признан судом виновным в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя, хищении в особо крупном размере, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, организации массовых беспорядков, сопротивлении представителю власти с применением или угрозой применения оружия и других преступлениях и приговорён к 16 годам лишения свободы.