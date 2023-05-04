Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 26 апреля предоставил новое полномочие Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования.

Комиссия теперь уполномочена разрешать привязку арендных платежей к иностранным валютам и условным единицам в договорах по предоставлению в аренду коммерческих зданий. Привязка возможна в рамках инвестиционных проектов по строительству крупных торгово-развлекательных центров, размер инвестиций в которых составляет более 200 млн долларов, а территория, предоставляемая в аренду, — более 70 тысяч кв. м.

При этом арендные платежи осуществляются в национальной валюте по валютному курсу, определённому Центральным банком.

Под такие требования в Узбекистане подходит только строящийся четырёхэтажный ТРЦ Tashkent City Mall (лот №3 в Tashkent City), арендная площадь которого составляет 100 тысяч кв. м (общая площадь — 245 тысяч кв. м). Этот объект, открытие которого запланировано в августе 2023 года, входит в комплекс компании Hyper Partners стоимостью 400 млн долларов, который в том числе состоит из 29-этажной гостиницы и 30-этажного бизнес-центра.

Для сравнения: площадь столичных Riviera Mall составляет 40,4 тысячи кв. м, Compass — 40 тысяч кв. м, Samarqand Darvoza — 41,1 тысячи (арендопригодная площадь — 30 тысяч кв. м.), Next — 25 тысяч кв. м (18 тысяч), ТРЦ Family Park в Самарканде — 43 тысяч кв. м.

Напомним, в прошлом году постановлением президента компании Air Marakanda, управляющей аэропортом Самарканда, было также разрешено привязывать цены на работы и услуги к иностранным валютам.

В январе 2021 года в закон о валютном регулировании были внесены поправки, разрешающие привязывать цены на некоторые товары к иностранной валюте и условным единицам.