Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая подписал постановление «О мерах по реализации проекта по модернизации и управлению международным аэропортом „Самарканд“ на основе государственно-частного партнёрства».

В сентябре 2021 года Uzbekistan Airports и иностранное предприятие Air Marakanda подписали соглашения о ГЧП. Из постановления следует, что стороны подписали дополнительное соглашение к нему 7 февраля. Документом также утверждается соглашение о государственной поддержке между Министерством финансов и Air Marakanda.

В течение срока действий соглашений Air Marakanda разрешено привязывать цены на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Узбекистана, к иностранным валютам.

В порядке исключения компании после оплаты всех подлежащих уплате налогов и других обязательных платежей разрешено открывать банковские счета в иностранных банках-кредиторах для получения кредита и его использования.

Кроме того, в случае выделения кредита иностранным банком предприятие может за счёт этих средств выполнять прямые платежи иностранным подрядчикам и поставщикам без проведения их через банковские счета в Узбекистане.

Минфин и Uzbekistan Airports получили право заключать прямые договоры, направленные на передачу прав Air Marakanda его кредитору, если компания не исполнит обязательства по соглашению.

В течение срока действия соглашения о ГЧП объекты, построенные Air Marakanda, будут принадлежать ей, а затем будут переданы Uzbekistan Airports.

В январе 2021 года в закон о валютном регулировании были внесены поправки, разрешающие привязывать цены на некоторые товары к иностранной валюте и условным единицам. Привязка цен допускается при реализации товаров (работ, услуг) в Узбекистане по проектам, осуществляемым с участием иностранных инвестиций, привлекаемых в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве и инвестиционных договоров с правительством, на основании решений президента.

О передаче аэропорта Самарканда в управление Air Marakanda

В марте в Самарканде был открыт современный аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги. Он способен обслуживать до 800 человек в час и до 120 рейсов в неделю. Стоимость проекта составила почти 83 млн долларов.

«Газета.uz» сообщила, что правительство передаёт аэропорт в управление Air Marakanda, в апреле 2021 года. Министр транспорта Илхом Махкамов объяснил передачу без тендера тем, что переговоры с управляющей компанией велись давно и «переходить опять на тендер — это опять затраты времени».

Компания Air Marakanda была зарегистрирована в Самарканде 9 апреля 2020 года. Основной вид деятельности — услуги в области воздушного транспорта. Её руководителем указан Гайрат Ильхомович Неъматов, а единственным учредителем — офшорная компания из Кипра Drupola Holdings.

Информации о том, кто является владельцем компании, нет, но по этому же юридическому адресу (Αγίου Αθανασίου, 46, INTERLINK HERMES PLAZA, Floor 4, Flat 400Α) находятся Ferkensco Management и Eriell Holding.

В интервью bne IntelliNews в мае 2020 года Бахтиёр Фазылов, председатель правления нефтесервисной Eriell Group и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане), рассказывал, что также владеет компанией Ferkensco.