В Узбекистане разрешили привязку цен к иностранным валютам и условным единицам, следует из изменений и дополнений в закон «О валютном регулировании» от 22 января. Ранее привязка не допускалась.
Согласно поправкам в закон о валютном регулировании, привязка цен допускается при реализации товаров (работ, услуг) в Узбекистане по соглашениям о государственно-частном партнерстве на основе постановлений президента и проектам, для которых иностранные инвестиции привлекались через правительство.
Кроме того, отношения, связанные с концессиями, регулируются законом «О государственно-частном партнерстве». Порядок для проектов ГЧП теперь будет распространяться и на концессионные проекты.
Отныне будут согласовываться тендерная документация и проекты договоров ГЧП только на сумму более 1 млн долларов.
Поправки также определяют полномочия местных исполнительных органов в сфере ГЧП. Также уточнен перечень публикуемой информации о проектах ГЧП. В частности, на официальных сайтах будет размещена следующая информация:
- название сторон проекта;
- направление проекта;
- место проект;
- срок реализации проекта;
- товары, реализуемые потребителям;
- общая стоимость проекта;
- размеры и виды государственной поддержки.
Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.