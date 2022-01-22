Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января ознакомился с рядом строящихся объектов в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.





В Юнусабадском районе на пересечении проспектов Шахрисабз и Амира Темура продолжается строительство многофункционального комплекса Tashkent Central Park. Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров от 5 декабря 2018 года.





Комплекс состоит из трёх 15-этажных зданий. Здесь расположатся пятизвездочный отель, офисы, конференц-зал, магазины и рестораны. Рядом будут организованы ландшафтный парк и двухэтажный подземный паркинг.





На данный момент завершено возведение каркасов зданий. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. «Глава государства поручил ускорить строительные работы и расширить спектр услуг», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» сообщала, что 28 декабря правительство продлило индивидуальные льготы для инвесторов и подрядчика комплекса Tashkent Central Park (Trilliant). Они освобождены от всех видов налогов, обязательных платежей и таможенных пошлин до конца 2022 года. Против этого ранее выступал Антимонопольный комитет.





Президент также посетил строящийся по улице Алмазар торговый центр Tashkent City Mall (лот №3 в Tashkent City). Комплекс стоимостью 400 млн долларов состоит из 29-этажной гостиницы, 30-этажного бизнес-центра и 4-этажного торгово-развлекательного центра.

Строительство, как ожидается, также завершится к 2023 году (первый этап — в сентябре 2022 года), отмечается в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев провёл короткую беседу с инициаторами и инвесторами проекта. Отмечалось, что комплекс станет одним из крупнейших торговых центров в регионе, позволит создать здесь и в смежных сферах 10 тысяч новых рабочих мест, а созданные возможности придадут мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса.