Согласно указу президента Узбекистана от 2 мая, каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны будет вручено единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов.

В документе отмечается, что вознаграждение выплачивается «в целях широкого празднования в стране 9 мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 78-й годовщиной Победы над фашизмом».

Государственным органам поручено обеспечить вручение денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.

В 2017 году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 2 млн сумов, в 2018 году — 5 млн сумов, в 2019 году — 7,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов, в 2021 году — 12 млн сумов, в 2022 году — 15 млн сумов.