Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны».

Указом предусмотрена в связи с празднованием 9 мая Дня Памяти и Почестей и 75-й годовщиной Победы над фашизмом выплата единовременного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 млн сумов.

Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком и региональными властями обеспечить вручение денежного вознаграждения в торжественной обстановке.

В прошлом году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 7,5 млн сумов.