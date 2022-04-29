В связи с проведением в стране 9 Мая Дня памяти и почестей в Узбекистане участники войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн сумов. Это предусмотрено указом президента от 1 мая, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Чиновникам поручено:

лично навестить одиноких и нуждающихся в уходе людей и вручить им подарки;

лично посетить дома каждого из участников войны, узников концлагерей и блокадников Ленинграда, торжественно вручить денежное вознаграждение и ценные подарки;

лично встретиться с 10 тысячами ветеранами трудового фронта и вручить подарки.

С 1 июня участники войны и лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди будут получать ежемесячную надбавку к пенсиям и пособиям в размере 270 тысяч сумов на приобретение продуктов питания и средств гигиены. Кроме того, им будет компенсировано 4 миллиона сумов в год на покупку одежды.

В 2017 году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 2 млн сумов, в 2018 году — 5 млн сумов, в 2019 году — 7,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов, в 2021 году — 12 млн сумов.



