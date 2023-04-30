В социальных сетях в воскресенье распространилось видео, на котором женщина, являющаяся членом участковой комиссии референдума на участке №772 в Ташкенте, заполняет подряд шесть бюллетеней, ставя галочку в квадрате «За».

«Члены Центральной избирательной комиссии оперативно изучили данный случай с выездом на место», — говорится в заявлении ЦИК.

Сообщается, что активист махалли и член участковой комиссии Т. Н. «самовольно взяла 16 бюллетеней и в нарушение законодательства о референдуме заполнила их от имени членов семьи».

«Этот случай был установлен председателем комиссии на месте, обеспечена отмена данных бюллетеней, они вычтены из общего количества и добавлены к испорченным бюллетеням», — заявили в ЦИК.

Под надзором ЦИК 14-я окружная комиссия Ташкента изучает ситуацию в сотрудничестве с органами прокуратуры, говорится в сообщении.

ЦИК поблагодарил «представителей общественности, неравнодушных к проведению процессов референдума на основе принципов законности».

Напомним, утром «Газета.uz» сообщала, что журналисты на участках отмечают отдельные нарушения. Самое распространённое — голосование за членов семьи. Наши корреспонденты также указали на пассивность наблюдателей или их отсутствие.

Позже Генеральная прокуратура заявила, что до органов прокуратуры может доходить не вся информация, и призвала общественность, журналистов и наблюдателей сообщать о нарушениях по телефону доверия 1007.

Вечером ЦИК признал возможные нарушения на некоторых участках, «не влияющие на исход голосования». При этом в комиссии заявили, что среди сообщений о нарушениях есть и недостоверная информация.