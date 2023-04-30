Журналисты «Газеты.uz» отмечают некоторые нарушения в процессе голосования на разных участках референдума в Ташкенте. Самое распространённое — это традиционное голосование за членов семьи. Благодаря широкой информационной кампании в предыдущие годы таких случаев стало заметно меньше, но они всё ещё встречаются.

Есть также случаи, когда супруги приходят на участок вместе, но бюллетень заполняет один из них в присутствии другого. Отмечено немало случаев, когда члены комиссий выдают голосующим больше одного бюллетеня, а те заполняют и опускают их в урну.





На замечания наших корреспондентов руководителям комиссий они благодарили и обещали принять меры. На некоторых участках перестали выдавать больше одного бюллетеня. Наш журналист был свидетелем, как нескольких людей, желавших проголосовать за близких, попросили пригласить на участок членов семьи, чтобы они сделали это сами.

Кроме того, по наблюдению нашего корреспондента, на одном участке избирателям разрешили отдать голос, несмотря на то, что у них не было при себе документов, удостоверяющих личность. Комиссия приняла в их качестве электронные копии ID-карт.

На некоторых участках журналистов приглашали позавтракать или предлагали выпить чай.

Корреспонденты также отмечают пассивность наблюдателей на участках. Многие, в основном, сидят за столами, откуда невозможно полноценно наблюдать за процессом.

Пустой стол наблюдателей в 10:15.

На многих участках утром столы наблюдателей были либо пустыми, либо за ними присутствовали один-два наблюдателя от партий.

«Газета.uz» имеет данные по участкам, где отмечены указанные выше нарушения.

Отметим, что глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев, выступая на брифинге в ЦИКе в 9:00, сообщил, что на тот момент нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Заместитель министра внутренних дел Бекмурод Абдуллаев, который выступил перед журналистами в 11:00, также заявил, что до настоящего времени МВД не получало сообщений о нарушениях закона в ходе голосования на референдуме.

Сообщить о нарушениях можно по короткому номеру ЦИКа 1200 или в органы внутренних дел по номеру 102.