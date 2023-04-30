Явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции по данным на 17:00 составила 81,39%. Об этом на вечернем брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

На это время проголосовало 15 802 095 человек из 19 414 914 зарегистрированных избирателей.

К настоящему моменту завершилось голосование во Владивостоке, Токио, Сеуле, Кванджу, Пекине, Куала-Лумпуре и Сингапуре. Здесь начат подсчёт голосов и подведение итогов.

В 17:00 по ташкентскому времени началось голосование в США — в Вашингтоне и Нью-Йорке. В других страна голосование продолжается.

Бахром Кучкаров, комментируя сообщения в интернете, подтвердил, что на отдельных участках отмечены нарушения, «не влияющие на исход голосования». Это несвоевременное вывешивание списков избирателей на участках, отсутствие трафаретов Брайля для незрячих избирателей, а также нахождение в кабинах для тайного голосования членов семьи голосующих.

«К сожалению, среди сообщений в интернет-СМИ и социальных сетях есть и необоснованная информация», — сообщил он.

Замглавы ЦИК отметил, что комиссия совместно с участковыми комиссиями ведёт изучение всех случаев. Анализ показал, что сообщение с фотографией о том, что на 129-м участке в Ташкенте одна женщина проголосовала два раза, по итогам изучения членами комиссии, в том числе просмотра записей с камер, оказалось неправдой.

«Просим всех, особенно СМИ, объективно освещать процесс референдума», — призвал Бахром Кучкаров.

Голосование на участках в Узбекистане завершится в 20:00.