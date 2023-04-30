Заместитель генерального прокурора Узбекистана Шохрух Аминов на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии отдельно обратился к журналистам и международным наблюдателям.

«Органы прокуратуры уделяют серьёзное внимание обеспечению верховетства закона в процессе референдума и предпринимают для этого все усилия», — заявил он.

«В то же время — это не стоит исключать — до нас может не доходить вся информация о нарушениях закона», — сказал Шохрух Аминов.

«Вы изучаете ситуацию непосредственно на местах на участках и в округах референдума, общаетесь с голосующими и представителями комиссий. Если у вас есть какая-либо информация о нарушениях закона и если вы представите её Генеральной прокуратуре, мы оперативно её изучим и обеспечим, чтобы была дана соответствующая оценка», — отметил замгенпрокурора.

«Мы готовы к такому сотрудничеству», — подчеркнул он.

Он отметил, что Генпрокуратура в сотрудничестве с другими правоохранительными органами предприняла все меры для обеспечения законности и недопущения нарушений в ходе подготовки и проведения референдума.

«Отдельно подчеркну, что до сегодняшнего дня в органы прокуратуры от граждан поступило около 200 обращений, основная часть которых заключалась в правовом разъяснении законодательства о референдуме. Сообщений и обращений о правонарушениях не поступало», — сказал представитель руководства Генпрокуратуры.

Во время досрочного голосования 19−26 апреля органы прокуратуры также не получили обращений о нарушениях закона, добавил он.

«При поступлении сообщений и обращений о нарушении законодательства о референдуме или публикации такой информации в СМИ или социальных сетях эти случаи сразу берутся на особый контроль», — заверил Шохрух Аминов.

«Такие обращения в оперативном порядке тщательно изучаются в рамках закона и каждому случаю в таких обращениях даётся правовая оценка», — сказал он.

«Если у кого-либо из граждан нарушены права на голосование или если они стали свидетелями нарушений законодательства о референдуме, просим их срочно обращаться в региональные органы прокуратуры или по телефону доверия Генеральной прокуратуры 1007», — попросил замгенпрокурора.

Он также напомнил, что считается нарушением законодательства о референдуме.

Административная ответственность предусмотрена за:

— вмешательство в работу комиссий по проведению референдума и невыполнение их решений;

— нарушение правил и порядка проведения агитации по вопросам, вынесенным на референдум;

— нарушение порядка финансирования референдума;

— нарушение порядка опубликования результатов референдума.

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие серьёзные нарушения:

— нарушение тайности голосования;

— подделку документов референдума;

— осознанный неправильный подсчёт голосов;

— препятствие реализации права на голосование.