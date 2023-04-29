Сборная Узбекистана по боксу объявила состав на предстоящий чемпионат мира (IBA), который пройдёт в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.

В состав вошли 13 боксёров, среди которых есть и олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Азии:

-48 кг: Шодиёржон Меликузиев (серебряный призёр чемпионата Азии, победитель Кубка Странджа);

(серебряный призёр чемпионата Азии, победитель Кубка Странджа); -51 кг: Хасанбой Дусматов (олимпийский чемпион, серебряный призёр Азиатских игр, двухкартный чемпион Азии);

(олимпийский чемпион, серебряный призёр Азиатских игр, двухкартный чемпион Азии); -54 кг: Ойбек Жураев (победитель международных турниров);

(победитель международных турниров); -57 кг: Абдумалик Халоков (вице-чемпион мира, чемпион Азии);

(вице-чемпион мира, чемпион Азии); -60 кг: Мужибилло Турсунов (победитель международных турниров);

(победитель международных турниров); -63,5 кг: Руслан Абдуллаев (чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров);

(чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров); -67 кг: Асадхужа Муйдинхужаев (победитель и призёр международных и национальных турниров);

(победитель и призёр международных и национальных турниров); -71 кг: Саиджамшид Жафаров (двукратный чемпион Азии, двукратный чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров);

(двукратный чемпион Азии, двукратный чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров); -75 кг: Аълохон Абдуллаев (чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров);

(чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров); -80 кг: Жасурбек Юлдашев (чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров);

(чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров); -86 кг: Шохжахон Абдуллаев (чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров);

(чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров); -92 кг Лазизбек Муллажонов (чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров);

(чемпион Азии, победитель и призёр международных и национальных турниров); +92 кг: Баходир Жалолов (олимпийский чемпион, чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии).





На этом чемпионате мира впервые будут вручаться денежные вознаграждения призёрам турнира. Международная ассоциация бокса (IBA) объявила, что за первое место предусматривается денежный приз на 200 тысяч долларов, второе — 100 тысяч долларов, третье — 50 тысяч долларов.

Всего для участия в турнире зарегистрировались 640 боксёров из 104 стран. Среди них заявлены семь действующих чемпионов мира, в том числе Софиан Умиа из Франции, Томоя Цубои и Севонрет Окадзава из Японии, Лорен Альфонсо из Азербайджана, Сакен Бибосынов из Казахстана, Йоэнлис Эрнандес Мартинес и Хулио Ла Крус из Кубы.

Боксёры будут соревноваться в 13 весовых категориях. Соревнования начнутся с торжественной церемонии открытия 30 апреля. Первые бои запланированы на 1 мая, а финальные — на 13 и 14 мая.

Напомним, IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств, включая США, Польшу, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию, Ирландию, Чехию, Швецию, Канаду и Украину, приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.

В связи с бойкотом Федерация бокса Узбекистана заявила, что когда страна получила право на проведение турнира, нынешних ограничений не было. «Узбекистан поддерживает принцип, согласно которому спорт — вне политики», — отметили также в федерации.