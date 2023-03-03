Федерация бокса Узбекистана разъяснила свою позицию в связи с заявлениями некоторых стран о бойкоте предстоящего чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдёт в Ташкенте в мае.

«Первенство планеты среди взрослых, которое проводится каждые два года, организуется Международной ассоциацией бокса (IBA). Узбекская сторона не имеет полномочий определять, будут ли выступать страны, зарегистрированные для участия в состязаниях, а также убирать либо добавлять в список участников ЧМ те или иные национальные сборные. Узбекистан является государством-организатором турнира и занимается организационными вопросами», — говорится в заявлении.

Регистрация стран-участниц чемпионата, национальных сборных, спортсменов и тренеров, а также судей осуществляется IBA. Когда Узбекистан получил право на проведение ЧМ, сегодняшних ограничений на участие некоторых команд или спортсменов в международных турнирах не существовало, напомнила федерация.

«Узбекистан-государство, придерживающееся международных спортивных норм и поддерживающее принцип, согласно которому спорт — вне политики», — заявили в Федерации бокса.

Ранее мы писали, что США, Чехия, Ирландия и Швеция объявили о бойкоте ЧМ, который должен пройти в Индии и Узбекистане. Великобритания не будет участвовать в женском ЧМ в Нью-Дели. Такое решение было принято из-за допуска к турниру российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран.