Федерация бокса Великобритании решила отказаться от участия в мужском чемпионате мира из-за допуска туда спортсменов из России и Беларуси под флагами своих стран. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксёрам из России и Беларуси соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит позиции МОК (Международного олимпийского комитета — ред.) по этому поводу», — говорится в заявлении.

Федерация осудила вторжение России в Украину и выразила солидарность с народом, боксёрами, тренерами и официальными лицами Украины.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.

IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств, включая США, Польшу, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию, Ирландию, Чехию, Швецию, Канаду и Украину, приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.

Эти страны уже пропустили женское мировое первенство, которое прошло в Индии в марте. В числе бойкотирующих государств была Великобритания, но тогда федерация бокса страны приняла решение только по женскому чемпионату мира.

В начале марта независимый отдел по обеспечению честности в боксе (BIIU) открыл дело против нескольких глав национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира. Они подозреваются в нарушении этического кодекса IBA.

В связи с бойкотом Федерация бокса Узбекистана заявила, что когда страна получила право на проведение турнира, нынешних ограничений не было. «Узбекистан поддерживает принцип, согласно которому спорт — вне политики», — отметили также в федерации.