Казахстан с апреля начнёт отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию, сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

Источник сообщил, что новый онлайн-инструмент, который будет запущен с 1 апреля, «позволит отслеживать в режиме реального времени всю цепочку движения товаров от границы до границы».

«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнёрами», — сказал чиновник, добавив, что Казахстан постоянно работает над снижением рисков реэкспорта.

Как отмечает FT, это меры будут предприняты на фоне стремления Запада не допустить, чтобы иностранные компании и частные лица помогали России обходить санкции.

По данным Национального бюро по статистике Казахстана, в прошлом году его экспорт в Россию увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом. Например, количество стиральных машин, экспортируемых из Казахстана, выросло с нуля в 2021 году до почти 100 тысяч в 2022 году.

Официальные лица Казахстана объясняют рост экспорта не только реэкспортом товаров в Россию. Они, в частности, указывают на рост цен на энергоносители, а также на то, что многие товары, например, из Европы, прибывшие для реэкспорта в Россию, поступают из таких стран, как Турция и Китай, которые не ввели никаких ограничений на торговлю с РФ.

Практика реэкспорта, которую в России называют параллельным импортом, касается компаний из стран, входящих в Таможенный союз с РФ, таких как Казахстан и Армения.

«Компании, принадлежащие местным жителям или созданные гражданами России, покупают товары у западных фирм, зачастую это потребительские товары, например, мобильные телефоны, а получив товары из третьих стран, реэкспортируют их в Россию», — поясняет издание.

По данным FT, у Кремля есть длинный список товаров с легализованным параллельным импортом, а это означает, что компаниям, перемещающим такие товары в РФ, не нужно разрешение от первоначального производителя, например, от Apple для импорта своих последних iPhone.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российские компании в последние недели завалили своих партнёров из Казахстана просьбами помочь им с импортом необходимых товаров для обхода санкций. Речь идёт о поставке самой разной продукции — от телефонов, электроники, редкоземельных металлов до материалов для банковских карт.

При этом, как писал ранее Bloomberg, Европейский союз планирует обратиться к странам, которые резко нарастили импорт передовых европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь может идти о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.