В последние недели компании из России завалили своих казахстанских партнёров новыми просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары. Об этом сообщает Reuters.

Семь источников на условиях анонимности сообщили агентству, что они стали свидетелями увеличения числа запросов России о помощи в доставке всего — от подшипников и авиационных деталей до редкоземельных металлов — через сухопутную границу Казахстана с Россией.

Два из них связали рост запросов с тем, что Турция остановила санкционный транзит в Россию. Другие указывают на новые западные санкции.

Один казахстанский предприниматель сообщил, что ему предложили 1 млн долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.

По словам источников, у россиян очень длинный список покупок, который включает промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали для самолётов, сырье и даже материалы для банковских карт. Некоторые российские фирмы предложили установить долгосрочные партнёрские отношения по доставке санкционных товаров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны Центральной Азии во время визита в регион в этом месяце поддержать санкции и пообещал помочь им справиться с сопутствующим ущербом. Но чиновник из Центральной Азии, выступая перед журналистами в кулуарах визита Блинкена, сказал, что правительства мало что могут сделать, чтобы остановить трейдеров от реэкспорта товаров в Россию, пишет Reuters.

Россия остаётся крупнейшим торговым партнёром Казахстана. Казахстанский экспорт в Россию в прошлом году вырос на четверть — до 8,8 млрд долларов. Согласно официальной статистике, экспорт подшипников удвоился и составил 111 млн долларов.

Экспорт пластиковых труб, по некоторым видам которых у России возникли проблемы с производством или поставками, в прошлом году вырос более чем втрое и составил 12 млн долларов.

В то же время Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из европейских стран и Тайваня, хотя неясно, сколько из них затем было реэкспортировано в Россию. По словам источников, иногда даже не нарушается никакой закон. Часто сложные продукты включают санкционированные компоненты, но сами по себе не запрещены. Из-за роста торговли казахстанская таможня перегружена, добавили они. Другой источник сообщил, что российские банки импортируют оборудование и пластмассы, необходимые для производства банковских карт, через Казахстан.

Тем не менее такой бизнес сопряжён с дополнительными расходами. Казахстанские бизнесмены, перепродающие товары в Россию, обычно имеют право на возврат НДС в размере 12%, но те, кто перемещает «подозрительные предметы», не подают на это заявление, чтобы не подвергать риску всю цепочку поставок, сказал один из предпринимателей.

Как мы сообщали ранее, Европейский союз планирует обратиться к странам, которые резко нарастили импорт передовых европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь может идти о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.