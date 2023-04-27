Узбекистан в ближайшие годы планирует увеличить добычу золота почти в полтора раза, до 150 тонн. Об этом заявил заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Аъзам Кадирходжаев на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Он напомнил, что Узбекистан является одним из крупных производителей золота в мире и в настоящее время производит в год порядка 105 тонн этого металла.

В апреле 2022 года сообщалось, что на территории Тамдынского района Навоийской области открыты месторождения Балпантау и Тамдыбулак в составе карьера Мурунтау с запасами более 40 млн тонн золотосодержащей руды. Там планируется добывать более 3 млн тонн руды в год на протяжении почти 15 лет.

В 2021 году в Кызылкуме обнаружено новое месторождение золота «Чукуркудук» с запасами в 133 тонны.