Навоийский горно-металлургический комбинат сообщил об открытии 7 апреля на территории Тамдынского района месторождений золотой руды Балпантау и Тамдыбулак в составе карьера «Мурунтау». Здесь выполнены первые взрывные работы и начались вскрышные работы.

Золотосодержащая руда с новых месторождений будет транспортироваться на гидрометаллургический завод №2 НГМК по железной дороге протяженностью 33 км. По оценке, запасы руды на месторождениях составляют более 40 млн тонн. В рамках проекта намечено создание 653 новых рабочих мест.

Ожидается, что ежегодно на протяжении почти 15 лет на месторождениях будет добываться более 3 млн тонн золотосодержащей руды. Для этих работ планируется закупить 7 гидравлических экскаваторов, 5 буровых установок, 23 самосвала, 2 тепловоза и другую горную технику. На сегодняшний день поставлены 1 гидравлический экскаватор и 10 самосвалов грузоподъемностью 90 тонн.

Золоторудный карьер «Мурунтау» в 2020 году возглавил рейтинг крупнейших месторождений по добыче золота в мире. На руднике в 2020 году было добыто около 56,7 тонны золота, за всё время эксплуатации (по состоянию на 2018 год) — более 1,5 млрд тонн.

Золото является главной экспортной статьей Узбекистана. В 2020 году страна экспортировала этого драгметалла на 5,8 млрд долларов (38,3% всего экспорта), в 2019 году — 4,9 млрд долларов (28,2%). В 2021 году промышленные товары, включая медь и сталь, в экспорте заняли первое место, обойдя золото (26,1% против 24,7%), но за два месяца золото снова вышло в лидеры с экспортом в 2,36 млрд долларов (57%).