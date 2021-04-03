В 2020 году в Узбекистане обнаружили новое крупное месторождение золота «Чукуркудук» в Кызылкуме. Об этом сообщил начальник Главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Комитета по геологии и минеральным ресурсам Асрор Рустамов.

По его словам, запасы золота оцениваются в 133 тонны, а дополнительные прогнозные ресурсы — в 70−80 тонн. Месторождение взято на баланс государства.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на данные Центрального банка сообщала, что Узбекистан экспортировал 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за прошлый год. Продажи этого драгметалла в прошлом году принесли бюджету страны 5,8 млрд долларов (38,4% всего экспорта).

Стоимость золота на рынке в прошлом году достигла исторического рекорда на фоне пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса (средние цены в 2020 году составили 1771 доллар за унцию), но за три первых месяца 2021 года потеряла уже более 10% и застряла в нейтральной зоне 1670−1765 долларов за унцию.

Подтверждённые запасы месторождения «Чукуркудук» можно оценить в 7,55 млрд долларов, если запасы в 133 тонны (около 4,27 млн унций) рассчитать по средним ценам предыдущего года (1771 доллар за унцию).

Кроме того, рядом с разрабатываемым свинцово-цинковым карьером в Сурхандарьинской области найдено новое крупное месторождение полиметаллических руд «Чинорсой», которое, помимо свинца и цинка, содержит золото и серебро.

В Алмалыке также ожидается открытие крупного медного рудника с запасами меди в 200 тысяч тонн, которые также оперативно переведены на государственный баланс.

На границе Самаркандской и Кашкадарьинской областей рядом с месторождением «Сарикул» зарегистрирован вольфрамовый рудник.

Асрор Рустамов сообщил, что в этом году на технологическое оснащение для проведения геологоразведочных работ планируется направить 185 млрд сумов. Всего из госбюджета Госкомгеологии получит 1,3 трлн сумов (в 2020 году было 1,44 трлн сумов).