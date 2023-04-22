По итогам первого квартала 2023 года рост ВВП Узбекистана составил 5,5%, следует из отчёта Агентства статистики при президенте.

Это значительно выше прогноза, который озвучивался на совещании у президента в конце января. Тогда отмечалось, что на фоне перебоев с поставкой электроэнергии и газа из-за январских морозов 3000 промышленных предприятий страны не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Сообщалось, что если не будут приняты необходимые меры, рост валового внутреннего продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%).

О замедление роста ВВП сигнализировали и данные по промышленному производству. В январе-феврале этот показатель снизился на 3,9%, но по итогам марта Агентство статистики сообщило о резком росте промышленного производства — на 4,1%.

То же самое наблюдается с объёмом строительных работ, который в январе-феврале составил 12,9 трлн сумов, что на 8,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по итогам первого квартала агентство сообщило о росте строительства до 27,56 трлн сумов (+14,6 трлн сумов), или на 4,5% по сравнению с показателем января-марта 2022 года.

Объём рыночных услуг увеличился на 10,9% (в январе марте прошлого года — на 15,9%), сельское и рыбное хозяйства — на 3,2% (2,8%), розничный товарооборот — на 5,2% (10,8%).

Внешнеторговый оборот за первые три месяца вырос на 11,9%, импорт — на 23,4%, однако экспорт упал на 2,6%.

Центробанк Узбекистана прогнозировал рост экономики страны на 2023 год в 4,5−5%.