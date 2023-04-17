Полузащитник молодёжной сборной Узбекистана до 20 лет Шахриёр Жабборов временно отстранён от футбола из-за результатов допинг-теста, следует из решения Дисциплинарного комитета Азиатской конфедерации футбола (AFC) от 15 апреля.

Допинг-тест, который футболист сдал 11 марта, в день четвертьфинального матча против Австралии в Ташкенте, дал положительный результат из-за «обнаружения запрещённого вещества», отметили в AFC.

До принятия окончательного решения Дисциплинарный комитет AFC принял решение временно отстранить Жабборова от участия во всех мероприятиях, связанных с футболом, в том числе во всех внутренних, международных товарищеских и официальных матчах.

20-летний Шахриёр Жабборов выступает за ташкентский «Пахтакор». В составе молодёжной сборной Узбекистана он стал чемпионом Кубка Азии U-20 после победы над Ираком (1:0) в финале.