Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Ирака в финале Кубка Азии U-20. Матч, прошедший 18 марта на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 1:0.

На 70-й минуте Аббосбек Файзуллаев заработал пенальти, который успешно реализовал капитан команды Умарали Раҳмоналиев (видео).

Таким образом, молодёжная сборная Узбекистана во главе с тренером Равшаном Хайдаровым впервые в своей истории завоевала Кубок Азии U-20. Президент Шавкат Мирзиёев вместе с командой отпраздновал победу и поднял кубок чемпионов.

Как мы сообщали ранее, подопечные главного тренера Равшана Хайдарова после победы над Австралией в четвертьфинале получили путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Фото

Фото: Ассоциация футбола Узбекистана.



